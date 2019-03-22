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Реднапп: Почеттино и Кейн останутся в Тоттенхэме

22:13 7 Читати українською
Реднапп: Почеттино и Кейн останутся в Тоттенхэме
Харри Реднапп / Sky Sports

Бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднапп прокомментировал будущее Маурисио Почеттино и Харри Кейна.

"Почеттино останется в Тоттенхэме. Он в отличном клубе. У них новый стадион, прекрасные игроки и хороший тренировочный комплекс. Чего ещё можно хотеть? Что касается Кейна, уверен, он будет ещё долго играть за Тоттенхэм. Не стоит за это переживать", – цитирует Реднаппа Daily Express.

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Харри Реднапп возглавлял Тоттенхэм с 2008 по 2012 годы и успел впервые вывести "шпор" в групповой этап Лиги чемпионов.

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Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Харри Реднапп
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