Экс-тренер Наполи Лучано Спаллетти будет готовить сборную Италии к матчу против Украины.

Роберто Манчини пять дней назад покинул пост наставника "Скуадры адзурры". Футбольная федерация Италии уже выбрала ему замену.

Манчини объяснил, почему покинул пост наставника сборной Италии – матч с Украиной уже в начале сентября

Новым главным тренером итальянской команды стал Лучано Спаллетти. Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября. Подробности контракта специалиста не разглашаются. Сборная Италия проведет в начале осени два матча – против Северной Македонии и Украины.

Напомним, что Лучано Спаллетти в прошлом сезоне возглавлял Наполи, с которым добыл титул чемпиона Серии А. После триумфа с неаполитанцами итальянский специалист решил уйти со своего поста.

Со сборной Украины итальянцы сыграют 12 сентября в отборе на Евро-2024.

Италия выиграла бронзу Лиги наций, удержав победу над Нидерландами – "оранье" чуть не отыгрались в матче с 5 голами