Ребич дисквалифицирован на пять еврокубковых матчей за оскорбление арбитра

Нападающий итальянского Милана получил длительную еврокубковую дисквалификацию.

Форвард Айнтрахта Анте Ребич, выступающий за Милан на правах аренды, был дисквалифицирован на пять матчей под эгидой УЕФА, сообщает FOX Sports.

Милан и Айнтрахт завершили обмен звездами

На 44-й минуте ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы против Страсбурга хорватский футболист получил прямую красную карточку, после чего оскорбил главного арбитра встречи. Также по итогам игры на два еврокубковых матча был отстранен спортивный директор Айнтрахта Бруно Хюбнер за ненормативную лексику в адрес официальных лиц встречи.

Напомним, Айнтрахт обыграл Страсбург со счетом 3:0 и по итогам двух матчей вышел в групповую стадию Лиги Европы. Ребич перешел в Милан во время летнего трансферного окна на правах двухлетней аренды. К слову, Милан отказался от участия в розыгрыше нынешней Лиги Европы, ведь итальянская команда не отвечает критериям финансового фэйр-плей.

Лига Европы: Арсенал разбил Айнтрахт, Селтик без Шведа расписал ничью с Ренном, Лацио неожиданно проиграл Клужу