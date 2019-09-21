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Ребіч дискваліфікований на п'ять єврокубкових матчів за образу арбітра

10:04 132 Читать на русском
Ребіч дискваліфікований на п'ять єврокубкових матчів за образу арбітра
Анте Ребіч / Reuters

Нападник італійського Мілана отримав тривалу єврокубкову дискваліфікацію.

Форвард Айнтрахта Анте Ребіч, який виступає за Мілан на правах оренди, був дискваліфікований на п'ять матчів під егідою УЄФА, повідомляє FOX Sports.

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На 44-й хвилині матчу-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Страсбурга хорватський футболіст отримав пряму червону картку, після чого образив головного арбітра зустрічі. Також за підсумками гри на два єврокубкові матчі був відсторонений спортивний директор Айнтрахта Бруно Хюбнер за ненормативну лексику на адресу офіційних осіб зустрічі.

Нагадаємо, Айнтрахт обіграв Страсбург з рахунком 3:0 і за підсумками двох матчів вийшов у групову стадію Ліги Європи. Ребіч перейшов до Мілана під час літнього трансферного вікна на правах дворічної оренди. До слова, Мілан відмовився від участі у розіграші цьогорічної Ліги Європи, адже італійська команда не відповідає критеріям фінансового фейр-плей.

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