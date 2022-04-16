"Реал плохо играл против ПСЖ и Челси – Анчелотти очень повезло. Но фарт рано или поздно закончится.

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Реал не очень хорошо играет и в Ла Лиге. У Барселоны был плохой старт, но теперь все по-другому. Анчелотти позволяет игрокам чувствовать себя комфортно, но я не могу вспомнить ни одного, кто развивался бы под его руководством", – приводит слова Кассано Goal.

На стадии полуфинала ЛЧ Реал встретится с Ман Сити, а в чемпионате Испании мадридцы идут лидерами, опережая Барселону на 12 очков.

Реал прорвался в полуфинал ЛЧ, несмотря на поражение от Челси – Бензема и джокер Анчелотти спасли Мадрид после 0:3