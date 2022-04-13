Битва между Реалом и Челси в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов завершилась голевым перформансом и вылетом лондонцев по сумме двух матчей.

Пока украинцы праздновали и создавали мемы о невеселом Медведчуке, Реал и Челси проводили ответный матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. Домашнюю встречу лондонцы проиграли с треском (1:3), пропустив три гола от Карима Бензема, поэтому в Мадриде необходимо было идти вперед с первых минут – но и этого было бы мало для прохода в следующий раунд. "Пенсионерам" требовалась еще и правильная тактика, ведь именно провал задумок Томаса Тухеля привел к фиаско на Стэмфорд Бридж.

Реал – Челси – 2:3 – видео голов и обзор безумного матча

Челси в Мадриде не отказался от схемы 3-4-3. Новинкой стало появление Лофтуса-Чика на правом фланге обороны и выход Ковачича в центре поля вместо Жоржинью. Очевидно, таким образом Тухель пытался добавить стабильности в опорной зоне, ведь ей помогал ещё и Маунт (играл персонально по Кроосу) и центральные защитники – линия обороны в первом тайме поднималась настолько высоко, что иногда работала на чужой половине поля.

Реал повторил победный состав с Лондона, за исключением позиции центрбека – вместо дисквалифицированного Милитао вышел Начо. Сохранилась и идея Карло Анчелотти с персональной работой Вальверде против левого фулбека гостей. В итоге Реал очень часто сбивался на игру с пятью защитниками. С учетом узкой позиции Винисиуса игровая схема мадридцев в обороне принимала облик 5-4-1.

Сразу со стартовым свистком Челси пошел вперед, подняв скорости на максимум и захватив контроль над территорией. При этом у гостей классно работал прессинг – разбить его из-за опускания опорника или смещения Карвахаля в центр не удавалось, поэтому Мадрид постепенно вжимался в свои ворота. Сломать насыщенную оборону "сливочных" было непросто, но преимущество лондонцев в динамике и подбор большинства ничейных мячей держали Реал в постоянном напряжении.

Как следствие, подопечные Карло Анчелотти всего несколько раз выходили в нормальную контратаку. Ни одна из них не завершилась чем-нибудь интересным, не говоря уже об остроте. Челси же доминировал, заплетая комбинации на трети поля Реала и отчасти держась всей командой за центральным кругом. Проблемой "пенсионеров" стало отсутствие моментов – в первом тайме их было всего два. Один из них – это удар Рюдигера метров с 25-ти. Мяч пролетел в метре рядом с правой штангой.

Второй момент случился на 15-й минуте и завершился голом в ворота Реала! Лофтус-Чик сместился в зону перед штрафным, принял передачу из глубины и в касание отдал короткий пас Вернеру. Тимо сразу же отдал мяч в пространство между центрбеками "сливочных" на ход Маунту. Мейсон влетел в штрафную площадку и эффектным ударом направил сферу в правый угол. 0:1! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв.

Второй тайм стартовал с чрезвычайно агрессивного штурма Челси. Уже через минуту после возобновления игры Начо пришлось выносить опасный прострел, а ещё через минуту Куртуа спас при подаче с углового и суете у ворот. На 50-й минуте лондонцы заработали еще один корнер в результате заблокированного выстрела Джеймса – правда, на повторах было видно, что никакого корнера там быть не могло.

Этот аспект очень важен, ведь подача по этому стандарту привела ко второму голу в ворота "сливочных". Героем стал Рюдигер, спокойно пробивший головой в дальний угол. 0:2! Счет по сумме двух матчей сравнялся.

Подопечные Карло Анчелотти нашли в себе силы, чтобы выровнять ход встречи. В следующие 10 минут лондонцам пришлось несладко – на 54-й Бензема врывался в штрафную и падал после жесткого контакта (пенальти не дали), на 56-й Кроос пробивал со стандарта в левую девятку (Мэнди парировал), а на 59-й и Бензема немножечко не успел на прострел от Мэнди Еще через минуту выстрел с пределов штрафной нанес Вальверде, однако мяч пролетел мимо ближнего верхнего угла.

Наказание за расточительство было жестоким: на 61-й минуте Мэнди потерял мяч перед собственной штрафной, после чего пошла передача на ход Алонсо – Маркос вошел на левый край и пробил в Карвахаля, подхватил отскок и сразу же бахнул в дальнюю девятку. Впрочем, здесь Реал пронесло, потому что на видеоповторах заметили игру рукой. Гол не засчитали.

Реал ответил на 65-й минуте подачей с левого фланга, которую замкнул Бензема. Весь Сантьяго Бернабеу готов был праздновать, но пришлось хвататься за голову – Карим попал в перекладину. Впрочем, на этом беды "сливочных" не завершились.

На 75-й минуте свежий Камавинга и два игрока хозяев не успели накрыть Ковачича, тот отдал пас на ход Вернеру, а Тимо ворвался на левый край штрафной – там он качнул Каземиро, потом убрал с пути Куртуа. После этого немец пробил в дальний угол мимо стоящих на линии ворот защитников. 0:3! Казалось, что это конец Реалу.

Карло Анчелотти мгновенно среагировал, выпустив Марсело и Родриго вместо Мэнди и Каземиро. Реал пошел в атаку, но у мадридцев почти ничего не получалось. На 78-й минуте Челси мог и четвертый гол провести, однако Куртуа парировал шикарный выстрел Хаверца. Все шло к вылету Мадрида из Лиги чемпионов.

Впрочем, на 80-й минуте "бланкос" показал свой суперкласс. Марсело подхватил мяч после неудачной передачи от Канте и запустил пас на Модрича, а тот шведой вырезал диагональ на дальнюю штангу. Родриго же замкнул ударом в касание – 1:3! Счет по сумме двух матчей сравнялся.

После этого команды разменялись рядом хороших атак, но к концу основного времени Челси возобновил свое доминирование. На 2-й компенсированной минуте оно могло вылиться в гол Пулишича, которому удалось открыться под пас на угол вратарской и опрокинуть Куртуа – получилось слишком высоко. На 4-й компенсированной Пулишич принял скидку от Хаверца и с пределов штрафной выстрелил над перекладиной. В итоге свисток Шимона Марчиняка отправил команды в овертаймы.

Челси снова стартовал агрессивно, пытаясь захватить контроль над территорией и высоко прессинговать, однако динамика уже была не та. Реал выходил из-под давления и вырывался на простор – впрочем, нельзя сказать, что Мадрид создавал безумные проблемы сопернику. Игра была равной.

Именно при такой равной игре "сливочные" шокировали гостей: на 96-й минуте Камавинга перехватил мяч и запустил передачу на Винисиуса, а тот, ворвавшись в штрафную, выполнил мягкий навес вдоль линии вратарской – Бензема замкнул точным ударом головой в противоход Мэнди. 2:3! Челси снова отставал в счете по сумме двух матчей. До мини-перерыва "пенсионеры" так и не смогли ответить на гол хотя бы одним моментом, хотя на поле вышел свежий Зиеш.

Во втором экстра-тайме у ворот "сливочных" стало горячее. Томас Тухель выпустил на поле Сауля и Жоржинью, однако героем лондонцев мог стать их экс-голкипер – Куртуа в одном из эпизодов отважился на рискованный обыгрыш Пулишича. К счастью для хозяев, Тибо смог убрать Кристиана со своего пути. Кроме того, он выручил после врывания Зиеша на левый край штрафной и удара в ближний угол (хотя выстрел был не слишком сложным).

Спасти Челси от вылета на 117-й минуте мог Хаверц, замкнувший подачу Джеймса с правого фланга на ближнюю штангу. Мяч, однако, пролетел рядом с ближней девяткой. После этого "пенсионеры" снова пошли на штурм, но он так и не принес хорошего момента.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Челси со счетом 2:3 в Мадриде, однако по сумме двух матчей прошел Реал – 5:4!

Вильярреал сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Бавария вылетела, пропустив роковой гол на последних минутах