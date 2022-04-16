"Реал погано грав проти ПСЖ і Челсі – Анчелотті дуже пощастило. Але фарт рано чи пізно закінчиться.

"Роналду щодня повинен молитися і дякувати за гру поряд з Бензема": Кассано вказав на головного героя "золотого" Реала

Реал не дуже добре грає і в Ла Лізі. Барселона мала поганий старт, але тепер усе по-іншому. Анчелотті дозволяє гравцям почуватися комфортно, але я не можу згадати жодного, хто б розвивався під його керівництвом", – наводить слова Кассано Goal.

Додамо, що на стадії півфіналу ЛЧ Реал зустрінеться з Ман Сіті, а в чемпіонаті Іспанії мадридці йдуть лідерами, випереджаючи Барселону на 12 очок.

Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3