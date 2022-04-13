Битва між Реалом та Челсі в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів завершилась гольовим перформансом і вильотом лондонців за сумою двох матчів.

Поки українці святкували й створювали меми про невеселого Медведчука, Реал та Челсі проводили матч-відповідь в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Домашню зустріч лондонці програли з тріском (1:3), пропустивши три голи від Каріма Бензема, тож у Мадриді необхідно було йти вперед з перших хвилин – але і цього було б замало для проходу в наступний раунд. "Пенсіонерам" була потрібна ще й правильна тактика, адже саме провал задумок Томаса Тухеля призвів до фіаско на Стемфорд Брідж.

Челсі у Мадриді не відмовився від схема 3-4-3. Новинкою стала поява Лофтуса-Чіка на правому фланзі оборони й вихід Ковачіча в центрі поля замість Жоржінью. Вочевидь, таким чином Тухель намагався додати стабільності в опорній зоні, адже їй допомагав ще й Маунт (грав персонально по Кроосу) та центральні захисники – лінія оборони у першому таймі підіймалася настільки високо, що іноді працювала на чужій половині поля.

Реал повторив переможний склад із Лондону, за виключенням позиції центрбека – замість дискваліфікованого Мілітао вийшов Начо. Збереглася й ідея Карло Анчелотті з персональною роботою Вальверде против лівого фулбека гостей. У підсумку, Реал дуже часто збивався на гру з п'ятьма захисниками. З урахуванням вузької позиції Вінісіуса ігрова схема мадридців в обороні приймала вигляд 5-4-1.

Одразу зі стартовим свистком Челсі пішов уперед, піднявши швидкості на максимум і захопивши контроль над територією. При цьому в гостей класно працював пресинг – розбити його через опускання опорника чи зміщення Карвахаля в центр не вдавалося, тож Мадрид поступово втискався до власних воріт. Зламати насичену оборону "вершкових" було непросто, але перевага лондонців у динаміці та підбирання більшості нічийних м'ячів тримали Реал у постійній напрузі.

Як наслідок, підопічні Карло Анчелотті лічену кількість разів вийшли в нормальну контратаку. Жодна з них не завершилась чимось цікавим, не кажучи вже про гостроту. Челсі ж домінував, заплітаючи комбінації на третині поля Реала й почасти тримаючись всією командою за центральним колом. Проблемою "пенсіонерів" стала відсутність моментів – у першому таймі їх було всього два. Один із них – це удар Рюдігера метрів з 25-ти. М'яч пролетів у метрів поруч з правою стійкою.

Інший момент трапився на 15-й хвилині й завершився голом у ворота Реала! Лофтус-Чік змістився у зону перед штрафним, прийняв передачу з глибини й у дотик віддав короткий пас Вернеру. Тімо одразу ж віддав м'яч у простір між центрбеками "вершкових" на хід Маунту. Мейсон влетів у карний майданчик і ефектним ударом спрямував сферу в правий кут. 0:1! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву.

Другий тайм стартував з надзвичайно агресивної навали Челсі. Вже за хвилину після відновлення гри Начо довелося виносити небезпечний простріл, а ще через хвилину Куртуа врятував при подачі з кутового й метушні біля воріт. На 50-й хвилині лондонці заробили ще один корнер внаслідок заблокованого пострілу Джеймса – щоправда, на повторах було помітно, що ніякого корнера там бути не могло.

Цей аспект дуже важливий, адже подача з цього стандарту призвела до другого гола у ворота "вершкових". Героєм став Рюдігер, який спокійно пробив головою у дальній кут. 0:2! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Підопічні Карло Анчелотті знайшли у себі сили, аби вирівняти хід зустрічі. В наступні 10 хвилин лондонцям прийшлося несолодко – на 54-й Бензема вривався у карний майданчик і впав після жорсткого контакту (пенальті не дали), на 56-й Кроос пробивав зі стандарту в ліву дев'ятку (Менді парирував), а на 59-й Бензема трішечки не встиг на простріл від Менді Ще за хвилину постріл з меж карного майданчика завдав Вальверде, однак м'яч пролетів повз ближній верхній кут.

Покарання за марнотратство було жорстоким: на 61-й хвилині Менді втратив м'яч перед власним штрафним, після чого пішла передача на хід Алонсо – Маркос увійшов на лівий край і пробив у Карвахаля, підхопив відскок і одразу ж бахнув в дальню дев'ятку. Втім, тут Реал пронесло, адже на відеоповторах помітили гру рукою. Гол не зарахували.

Реал відповів на 65-й хвилині подачею з лівого флангу, яку замкнув Бензема. Увесь Сантьяго Бернабеу готовий був святкувати, але довелося хапатись за голову – Карім влучив у поперечку. Втім, на цьому біди "вершкових" не завершились.

На 75-й хвилині свіжий Камавінга та ще два гравці господарів не встигли накрити Ковачіча, той віддав пас на хід Вернеру, а Тімо увірвався на лівий край штрафного – там він хитнув Каземіро, потім прибрав зі шляху Куртуа. Після цього німець пробив у дальній кут повз захисників, які стояли на лінії воріт. 0:3! Здавалося, що це кінець для Реала.

Карло Анчелотті миттєво зреагував, випустивши Марсело та Родріго замість Менді й Каземіро. Реал пішов у атаку, але у мадридців майже нічого не виходило. На 78-й хвилині Челсі міг і четвертий гол провести, однак Куртуа парирував шикарний постріл Хаверца. Все йшло до вильоту Мадрида з Ліги чемпіонів.

Втім, на 80-й хвилині "бланкос" продемонстрували свій суперклас. Марсело підхопив м'яч після невдалої передачі від Канте й запустив пас на Модріча, а той шведою вирізав діагональ на дальню стійку. Родріго ж замкнув ударом у дотик – 1:3! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

Після цього команди розмінялися низкою хороших атак, але під кінець основного часу Челсі відновив своє домінування. На 2-й компенсованій хвилині воно могло вилитись у гол Пулішіча, якому вдалося відкритись під пас на кут воротарського й перекинути Куртуа – вийшло зависоко. На 4-й же компенсованій Пулішіч прийняв скидку від Хаверца й з меж штрафного вистрілив над поперечкою. У підсумку, свисток Шимона Марчиняка відправив команди в овертайми.

Челсі знову стартував агресивно, намагаючись захопити контроль над територією та високо пресингувати, однак динаміка вже була не та. Реал виходив з-під тиску й виривався на простір – втім, не можна сказати, що Мадрид створював шалені проблеми супернику. Гра була рівною.

Саме по такій рівній грі "вершкові" шокували гостей: на 96-й хвилині Камавінга перехопив м'яч і запустив передачу на Вінісіуса, а той, увірвавшись в штрафний, виконав м'який навіс вздовж ліні воротарського – Бензема замкнув точним ударом головою в протихід Менді. 2:3! Челсі знову відставав у рахунку за сумою двох матчів. До міні-перерви "пенсіонери" так і не змогли відповісти на гол хоча б одним моментом, хоча на поле вийшов свіжий Зієш.

В другому екстра-таймі біля воріт "вершкових" стало гарячіше. Томас Тухель випустив на поле Сауля та Жоржінью, однак героєм лондонців міг стати їхній екс-голкіпер – Куртуа в одному з епізодів наважився на ризикований обіграш Пулішіча. На щастя для господарів, Тібо зміг прибрати Крістана зі свого шляху. Крім того, він виручив після вривання Зієша на лівий край штрафного та удару в ближній кут (хоча постріл був не надто складним).

Врятувати Челсі від вильоту на 117-й хвилині міг Хаверц, який замкнув подачу Джеймса з правого флангу на ближню стійку. М'яч, однак, пролетів поруч з ближньою дев'яткою. Після цього "пенсіонери" збилися на відверту навалу, але вона так і не принесла хорошого моменту.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 2:3 у Мадриді, однак за сумою двох матчів далі пройшов Реал – 5:4!