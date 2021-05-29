Реал планирует сменить спортивного директора для трансфера Мбаппе
20:03 - Читати українською
Руководство Реала рассматривает различные варианты, которые помогут осуществить звездный трансфер.
Реал предложит Луишу Кампушу, который сейчас работает в Лилле, должность спортивного директора мадридцев, сообщает Goal.
Мбаппе сделал неоднозначное заявление относительно своего будущего
Боссы "сливочных" считают, что хорошие отношения Кампуша со звездой ПСЖ Килианом Мбаппе, с которым они знакомы еще со времен работы в Монако, помогут Реалу подписать французского форварда.
Португальский специалист уже работал в королевском клубе на должности скаута и тактического аналитика в команде Жозе Моуринью.
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