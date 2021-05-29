Реал предложит Луишу Кампушу, который сейчас работает в Лилле, должность спортивного директора мадридцев, сообщает Goal.

Мбаппе сделал неоднозначное заявление относительно своего будущего

Боссы "сливочных" считают, что хорошие отношения Кампуша со звездой ПСЖ Килианом Мбаппе, с которым они знакомы еще со времен работы в Монако, помогут Реалу подписать французского форварда.

Португальский специалист уже работал в королевском клубе на должности скаута и тактического аналитика в команде Жозе Моуринью.

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