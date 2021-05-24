"Я очень благодарен ПСЖ. Ведь когда пришел сюда в 2017 году, то был никем. Клуб вселил в меня уверенность, возможно, поверил в меня больше, чем я заслуживал. Я отплатил клубу за это.

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Я хочу чувствовать, что нахожусь в месте, где действительно могу побеждать, что вокруг меня выстроен надежный проект. Это самое главное. Я живу футболом, и спортивный проект для меня очень важен.

Что касается Лиги чемпионов, побеждает только одна команда, но это не значит, что все остальные плохие. Я хочу чувствовать, что играю в команде, которая способна достигать поставленных целей. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я всегда был счастлив в ПСЖ, ведь провел здесь четыре особенных сезона. В любом случае, мы сделаем все так, как надо", – цитирует французкую звезду RMC.

Напомним, в этом сезоне 22-летний нападающий провел во всех турнирах за ПСЖ 47 матчей, забил 42 мяча и отдал 11 ассистов.

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