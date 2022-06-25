Мадридцы верят в атакующего хавбека Рейньера Жезуса в будущем, но сейчас ему снова нужно отправиться в аренду.

20-летний бразилец после двух сезонов в Боруссии Дортмунд возвращается в Мадрид. Но ненадолго. Сейчас "бланкос" согласовывают последние детали его перехода в Бенфику, сообщает Marca .

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Реал отдаст Жезуса в Португалию на один год, но не будет включать опцию выкупа. Клуб верит, что Рейньер в будущем сможет стать игроком основного состава. Вскоре аренда будет окончательно согласована.

Напомним, мадридцы подписали хавбека в 2020-м за 30 миллионов евро. Рейньер отлично зарекомендовал себя в Кастилье, но коронавирус замедлил его прогресс. Дальше была двухлетняя аренда в Боруссию, в которой он провел 39 неполных матчей (гол+пас).

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