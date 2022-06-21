Бразилец стал одним из лидеров команды и даже забил решающий гол в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля. Также Винисиус побил личный рекорд по количеству голов за один сезон.

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Контракт футболиста с Реалом рассчитан до 2024, но клуб уже хочет его продлить. Стороны договорились об условиях, но Флорентино Перес настоял, чтобы их снова изменили, сообщает Фабрицио Романо. Президент Королевского клуба хочет, чтобы Винисиус подписал соглашение до 2027 года, а не до 2026, как было согласовано.

К слову, бразилец выступает за Реал с 2018 года, но только с приходом на тренерский мостик Карло Анчелотти выдал сезон на уровне настоящего лидера. Всего в прошлом сезоне бразилец сыграл 52 поединка, забил 22 гола и 20 раз ассистировал партнерам. До этого у него было 14 голов и 23 ассиста в 118 матчах.

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