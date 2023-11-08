Андрей Лунин мгновенно оправдал свое появление в стартовом составе Мадрида на матч Лиги чемпионов.

Лунин проигрывает конкуренцию Кепе, но основной вратарь Реала получил повреждение на разминке перед матчем четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Как следствие, украинец получил шанс в стартовом составе. И сразу спас Мадрид.

На шестой минуте Васкес нарушил правила в собственной штрафной и привез пенальти. К мячу подошел Джало. Лунин прочитал замысел соперника и парировал удар с 11-метровой точки. Андрей так отразил, что игроки Браги не сумели даже добить.