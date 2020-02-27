Манчестер Сити одержал волевую победу над Реалом в Мадриде – "горожане" сделали весомую заявку на выход в 1/4 финала ЛЧ

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити завершился неожиданным поражением "бланкос" в родных стенах.

В битве так называемых "лысых шарлатанов" больше пытался удивить Гвардиола. Пеп не только отказался от Зинченко (он пролетел мимо заявки), но и усадил в банку Агуэро, Стерлинга и Фернандиньо – зато в нападении появился Жезус. Зидан же выпустил основной состав, из лидеров оставив в запасе только Кросса.

В первые 20 минут команды разочаровали. Особенно это касалось Манчестер Сити, который отдал инициативу Реалу и вообще ничем не отвечал, однако мадридцы отвечали тем же – в итогк, за весь первый тайм футболисты создали ноль моментов и нанесли аж один удар на двоих (на трибуны из-за пределов штрафной стрелял Варан). Несколько быстрых контратак без концовки в обе стороны в актив записывать не стоит, ведь фанаты ожидали не этого. Игра начала раскрываться лишь в середине тайма.

Первую реальную возможность открыть счёт на 21-й минуте упустил Жезус: бразилец принял разрезную передачу Де Брюйне на левый край штрафной, убрал Варана и пробил с близкого расстояния – Куртуа спас! Ровно через четыре минуты уже Сити отскочил после того, как Винисиус обокрал Мареза во вратарской площадке (арбитр зафиксировал мелкий фол). Мадридцы не пали духом и продолжили давление, едва не забив на 30-й минуте после навеса Мэнди в центр штрафной точно на голову Бензема – Карим пробил в левый нижний угол, Эдерсон парировал перед собой, а Винисиус при добивании банально не попал по мячу!

Казалось, что гол вот-вот случится, но ритм сбила травма Ляпорта. Его сменил Фернандиньо, но моменты в игре исчезли – команды больше занимались грубостями, чем демонстрировали футбол. Матч закрылся, порадовав всего одним неточным ударом Бернарду Силвы на 37-й минуте. Впрочем, перед свистком на перерыв Сити едва не открыл счёт: Куртуа вынес подачу Де Брюйне с углового прямо на Жезуса, тот неточно выстрелил в касание метров с десяти, а мяч рикошетом от Рамоса влетел в ногу Каземиро – тот стоял на линии ворот! В конце концов, Вальверде разрядил ситуацию выносом.

В перерыве Пеп Гвардиола хорошо поговорил со своими лидерами, в результате чего Манчестер Сити на второй тайм вышел убивать Реал. Особенно настроился Марез, который за семь минут нанёс три острейших удара по воротам мадридцев: на 50-й Рияд завершил контратаку крученым ударом мимо дальней штанги, а на 56-й и 57-й алжирец стрелял с правого края штрафной в ближний и дальний углы – Куртуа спас "бланкос". Оборона хозяев трещала по швам.

Тем не менее, контрвыпады Реала всё так же оставались опасными. Так, ещё на 55-й минуте Винисиус стрелой промчался вдоль бровки и упал на левой штанге после соприкосновения с Уокером, надеясь на пенальти (не дали), а на 58-й хозяева заработали угловой – Иско замкнул его ударом головой (Эдерсон справился). В конце конов, на 60-й минуте "сливочные" добились своего, разогнав быструю атаку после грубой ошибки Родри. Винисиус прорвался по левому флангу, отборолся с Уокером в штрафной и выкатил передачу вправо на совершенно свободного Иско – "Эль Магико" ударом метров с 10-ти попал в левый нижний угол!

Сити прогнозируемо пошел вперёд, однако Реал стал качественно разрывать гостей на контратаках по флангам обороны. Однако, у мадридцев дело никак не доходило до моментов: всё, что удалось создать подопечным Зизу в последующие за голом 16 минут – это выстрел Рамоса метров с 11-ти после передачи Иско и заблокированный удар Бэйла с левого края штрафной. Впрочем, "горожане" не могли похвастаться и этим.

Всё шло по плану Реала, но Манчестер Сити буквально за три минуты сумел перевернуть матч с ног на голову. Сначала англичане абсолютно неожиданно сравняли счёт: на 78-й минуте Де Брюйне принял передачу на левом углу штрафной, прошел вперёд, классно развернулся и навесил во вратарскую на Жезуса – Габриель же выиграл верховую борьбу у Рамоса и пробил мимо Куртуа!

Не успели хозяева опомниться, как Манчестер Сити заработал пенальти – это Стерлинг опередил Карвахаля и получил от него по ногам. Кевин Де Брюйне выстрелом с "точки" вывел "горожан" вперёд, а на 86-й минуте мадридцы ещё и в меньшинстве остались в результате фола последней надежды со стороны Рамоса. Г

ости могли тут же и добить "королевский клуб" ударом со штрафного под стенкой в ​​исполнении Мареза и выстрелом Стерлинга по центру метров с 20-ти, но хоть здесь Реала повезло. Куртуа поймал мяч. Более того: Реал ещё и едва не отыгрался после замыкания подачи с правого фланга (стрелял Мэнди, прозевал Марез) – мяч прошел рядом со штангой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Манчестер Сити над Реалом на выезде. "Горожане" сделали весомую заявку на выход в четвертьфинал. Ответный матч разыграют 17 марта на Этихад Стэдиум в Манчестере.