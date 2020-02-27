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Реал – Манчестер Сити: Рамос догнал рекордсменов Лиги чемпионов по количеству красных карточек

00:33 44 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Рамос догнал рекордсменов Лиги чемпионов по количеству красных карточек
Серхио Рамос / Твиттер Реал Мадрид

Капитан "галактикос" Серхио Рамос подвел свою команду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос в проигранном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити заработал удаление в конце матча.

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На 86-й минуте 33-летний футболист увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды на Габриэле Жезусе. Для испанца это стала четвертая красная карточка в Лиге чемпионов. По этому показателю он догнал рекордсменов турнира Златана Ибрагимовича и Эдгара Давидса, у которых также по четыре удаления.

Интересно, что Рамос установил еще один рекорд: три из четырех удалений – прямые красные карточки. В общем, на счету испанца 27 удалений в 903 матчах за карьеру.

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