Реал – Манчестер Сити: Рамос догнал рекордсменов Лиги чемпионов по количеству красных карточек

Капитан "галактикос" Серхио Рамос подвел свою команду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос в проигранном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити заработал удаление в конце матча.

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На 86-й минуте 33-летний футболист увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды на Габриэле Жезусе. Для испанца это стала четвертая красная карточка в Лиге чемпионов. По этому показателю он догнал рекордсменов турнира Златана Ибрагимовича и Эдгара Давидса, у которых также по четыре удаления.

Интересно, что Рамос установил еще один рекорд: три из четырех удалений – прямые красные карточки. В общем, на счету испанца 27 удалений в 903 матчах за карьеру.

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