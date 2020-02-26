Реал – Манчестер Сити: Ляпорт снова получил травму – защитник лишь недавно вернулся на поле после длительного лечения

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт не смог доиграть первый матч против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

25-летний центрбек вышел в стартовом составе "горожан" на матч против Реала, но уже на 33 минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Игрок попросил замену и со слезами на глазах ушел в раздевалку в сопровождении медиков. На замену вышел Фернандиньо.

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Напомним, что Ляпорт в текущем сезоне пропустил большинство матчей Манчестер Сити за травмы колена. Он находился в лазарете "горожан" с сентября по январь. Вернувшись, Ляпорт получил еще одно повреждение, которое выбило его из игры на 4 недели. Для французского баска матч против Реала стал лишь 8 в составе Манчестер Сити в этом сезоне.

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