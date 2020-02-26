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Реал – Манчестер Сити: Ляпорт снова получил травму – защитник лишь недавно вернулся на поле после длительного лечения

26 февраля 23:22 21 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Ляпорт снова получил травму – защитник лишь недавно вернулся на поле после длительного лечения
Эмерик Ляпорт / ВВС

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт не смог доиграть первый матч против Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

25-летний центрбек вышел в стартовом составе "горожан" на матч против Реала, но уже на 33 минуте был вынужден покинуть поле из-за травмы. Игрок попросил замену и со слезами на глазах ушел в раздевалку в сопровождении медиков. На замену вышел Фернандиньо.

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Напомним, что Ляпорт в текущем сезоне пропустил большинство матчей Манчестер Сити за травмы колена. Он находился в лазарете "горожан" с сентября по январь. Вернувшись, Ляпорт получил еще одно повреждение, которое выбило его из игры на 4 недели. Для французского баска матч против Реала стал лишь 8 в составе Манчестер Сити в этом сезоне.

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Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
26 февраля
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид - Манчестер Сити Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт
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