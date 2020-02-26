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Реал – Манчестер Сити: Бензема вышел на юбилейный матч в Лиге чемпионов

26 февраля 23:00 52 Читати українською
Реал – Манчестер Сити: Бензема вышел на юбилейный матч в Лиге чемпионов
Карим Бензема / Фото из открытых источников

Нападающий "сливочных" Карим Бензема вписал свое имя в историю мадридского клуба.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Французский форвард мадридского Реала Карим Бензема вышел на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Эта игра стала для 32-летнего нападающего 100-й в самом престижном еврокубковом турнире в составе "галактикос".

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Бензема стал шестым игроком в истории Реала, кому покорилась отметка в 100 или более матчей в Лиге чемпионов.

Рекордсменом мадридского клуба является легендарный голкипер Икер Касильяс – 150 матчей. В топ-6, кроме вышеупомянутых игроков попали также: Рауль (130), Серхио Рамос (124), Роберто Карлос (107) и Криштиану Роналду (101).

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Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
26 февраля
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Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид - Манчестер Сити Лига чемпионов 2019/20 Карим Бензема Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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