Реал – Манчестер Сити: Бензема вышел на юбилейный матч в Лиге чемпионов

Нападающий "сливочных" Карим Бензема вписал свое имя в историю мадридского клуба.

Французский форвард мадридского Реала Карим Бензема вышел на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Эта игра стала для 32-летнего нападающего 100-й в самом престижном еврокубковом турнире в составе "галактикос".

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Бензема стал шестым игроком в истории Реала, кому покорилась отметка в 100 или более матчей в Лиге чемпионов.

Рекордсменом мадридского клуба является легендарный голкипер Икер Касильяс – 150 матчей. В топ-6, кроме вышеупомянутых игроков попали также: Рауль (130), Серхио Рамос (124), Роберто Карлос (107) и Криштиану Роналду (101).

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