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Реал – Манчестер Сити – видео голов

26 февраля 23:38 198 Читати українською
Реал – Манчестер Сити – видео голов
Реал – Манчестер Сити – видео голов и обзор матча / Фото Goal

Реал принимает Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео самых ярких моментов на Футбол 24.

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

Первая половина игры прошла при напряженной борьбе, где ни одна из команд не хотела уступать.

Реал Мадрид – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

На 60-й минуте встречи после парада детских ошибок от защитников Сити мяч попал к Иско, который с легкостью разобрался с Эдерсоном и открыл счет.

Манчестер Сити не опустил руки и быстро выровнял положение благодаря голу Жезуса.

Видео гола Иско:

Видео гола Жезуса:

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Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид - Манчестер Сити Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид
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