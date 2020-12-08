"Что я могу сказать о Зидане? Он создал с командой историю. В прошлом сезоне он выиграл два титула. Мы часто не осознаем, чего добился Зидан с командой.

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Да, нынешний сезон получается странным, это правда. У нас не было предсезонки. Мы играли каждые два-три дня, это было сложно. Но вся команда поддерживает Зидана. Мы ценим то, чего он достиг", – цитирует Каземиро издание Marca.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что Реал может уволить Зидана, если мадридцы не выйдут из группы Лиги чемпионов. Заключительный матч самого престижного еврокубка против менхенгладбахской Боруссии "галактикос" проведут завтра, 9 декабря. Начало встречи в 22:00.

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