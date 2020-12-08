"Що я можу сказати про Зідана? Він створив з командою історію. У минулому сезоні він виграв два титули. Ми часто не усвідомлюємо, чого домігся Зідан з командою.

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Так, нинішній сезон виходить дивним, це правда. У нас не було передсезоння. Ми грали кожні два-три дні, це було складно. Але вся команда підтримує Зідана. Ми цінуємо те, чого він досяг", – цитує Каземіро видання Marca.

Нагадаємо, раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Реал може звільнити Зідана, якщо мадридці не вийдуть з групи Ліги чемпіонів. Заключний матч найпрестижнішого євротурніру проти менхенгладбаської Борусії "галактікос" проведуть завтра, 9 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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