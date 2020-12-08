"Да, это важная игра, но мы это осознаем. Мы знаем, чего хотим, набрать три очка и финишировать первыми в группе. Все игры важны. Мы говорили об этом на прошлой неделе, это прекрасная возможность показать, какие мы есть как команда.

Рамос готов помочь Реалу в решающем матче Лиги чемпионов против Боруссии М

Уволят ли меня, если Реал проиграет? Клуб будет делать то, что должен. Я думаю только об игре. И тогда клуб будет делать как всегда. Я действительно не думаю об этом.

Я не рассматриваю вариант с Лигой Европы, я думаю о выходе в плей-офф Лиги чемпионов. И это все. Игроки мыслят так же, как я. Вы можете делать и думать, что хотите, это ваша работа. Мы только думаем сыграть замечательную игру", – приводит слова Зидана AS.

Напомним, Реал в рамках 6-го тура Лиги чемпионов встретится с Боруссией М. Интересно, что мадридцы могут завершить групповой этап как на первом месте, так и остаться без еврокубковой весны.

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