Донецкий Шахтер встретится в гостях с РБ Лейпциг в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру подскажет Футбол 24.

Матч РБ Лейпциг – Шахтер стартует во вторник, 6 сентября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая состоится на 47-тысячной Ред Булл Арене. "Горняки" объявили заявку на Лигу чемпионов с 3 легионерами.

Перед вояжем в Германию команда Игоря Йовичевича в меньшинстве победила Рух. Мудрик, оставшийся в Шахтере, несмотря на бешеный интерес со стороны европейских клубов, получил прямую красную. Лейпциг же опозорился на выезде против Айнтрахта, пропустив 4 сухих мяча. Более того, "быки" потеряли из-за травмы одного из своих лидеров – испанца Дани Ольмо.

РБ Лейпциг – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Однако ни ужасное поражение в Бундеслиге, ни потеря важного игрока не должны помешать Лейпцигу обыграть Шахтер, считают авторитетные букмекеры из William Hill. Коэффициент на победу германского клуба составляет 1.22. В то время как гостевой триумф обновленных "горняков" считается миссией практически не возможной – 12.00. Ценник ничьей – 6.50.

Встреча обещает быть результативной. Стандартный тотал более 2,5 оценивается в 1.40, аналогичный тотал меньше – 2.75. Звезда "быков" Кристофер Нкунку имеет больше всего шансов отличиться голом, считают специалисты, – коэффициент 3.80. В составе Шахтера с заметным отрывом лидирует Лассина Траоре – 11.00. А вот в главную звезду "горняков" Михаила Мудрика верят не охотно – на результативный удар 21-летнего таланта можно поставить с коэффициентом 34.

Шахтер и Лейпциг раньше ни разу не пересекались в еврокубках. Однако "горняки" обладают огромным опытом встреча с немецкими клубами: 26 матчей, 9 побед, 8 ничьих и 9 поражений. В группе F также выступают Реал и Селтик.