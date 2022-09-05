Донецький Шахтар зустрінеться в гостях з РБ Лейпциг у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Матч РБ Лейпциг – Шахтар стартує у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться на 47-тисячній Ред Булл Арені. "Гірники" оголосили заявку на Лігу чемпіонів з 3 легіонерами.

Перед вояжем до Німеччини команда Ігора Йовічевіча у меншості перемогла Рух. Мудрик, який залишився у Шахтарі попри шалений інтерес з боку європейських клубів, отримав пряму червону. Натомість Лейпциг зганьбився на виїзді проти Айнтрахта, пропустивши 4 сухі м'ячі. Ба більше, "бики" втратили через травму одного зі своїх лідерів – іспанця Дані Ольмо.

РБ Лейпциг – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Проте, ні жахлива поразка в Бундеслізі, ні втрата важливого гравця не повинні завадити Лейпцигу обіграти Шахтар, вважають авторитетні букмекери з William Hill. Коефіцієнт на перемогу німецького клубу становить 1.22. Тоді як гостьовий тріумф оновлених "гірників" вважається місією практично не можливою – 12.00. Цінник нічиєї – 6.50.

Зустріч обіцяє бути результативною. Стандартний тотал більше 2,5 оцінюється у 1.40, аналогічний тотал менше – 2.75. Зірка "биків" Крістофер Нкунку має найбільше шансів відзначитися голом, вважають фахівці, – коефіцієнт 3.80. У складі Шахтаря з помітним відривом лідирує Лассіна Траоре – 11:00. А ось у головну зірку "гірників" Михайла Мудрика вірять не охоче – на результативний удар 21-річного таланта можна поставити з коефіцієнтом 34.

Шахтар та Лейпциг раніше жодного разу не перетиналися в єврокубках. Однак, "гірники" володіють величезним досвідом зутрічей з німецькими клубами: 26 матчів, 9 перемог, 8 нічиїх і 9 поразок. У групі F також виступають Реал і Селтік.