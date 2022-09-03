Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов с 3 легионерами
Шахтер обнародовал состав для выступлений на групповом этапе ЛЧ.
Заявка "горняков" состоит из 27 футболистов, включая список В (обозначенные звездочкой).
Траоре присоединился к Шахтеру во Львове – форвард может сыграть в УПЛ после почти годового перерыва
Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*
Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Лукас Тейлор, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина*, 32. Эдуард Козик*
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков*, 9. Марьян Швед, 10. Михаил Мудрик*, 11. Александр Зубков, 16. Дмитрий Крыськив, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко , 27. Олег Очеретько*, 34. Иван Петряк
Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан*, 19. Андрей Кулаков, 20. Дмитрий Топалов
Напомним, Шахтер попал в одну группу с Реалом, РБ Лейпциг и Селтиком. Первый тур – 6 сентября выезд к немецкому клубу.
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