Рамос оригинально потроллил Ловрена, который оскорбил сборную Испании нецензурными словами

Деян Ловрен и Серхио Рамос / фото из соцсетей

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос ответил на недавние высказывания Деяна Ловрена в адрес "Фурии Рохи" и ее капитана.

Напомним, после матча Лиги наций Хорватия – Испания защитник "клетчатых" Деян Ловрен позволил себе нецензурные слова в адрес команды Луиса Энрике. К слову, обе команды не вышли в плей-офф Лиги наций, а Хорватия вообще вылетела из элитного дивизиона.

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Серхио Рамос не удержался от своеобразного ответа хорвату. Испанец лайкнул пост в Инстаграм, в котором изображен Рамос с Кубком чемпионов и плачущий Ловрен.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Реал победил Ливерпуль на НСК Олимпийский в Киеве.