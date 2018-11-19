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Рамос оригинально потроллил Ловрена, который оскорбил сборную Испании нецензурными словами

09:43 169 Читати українською
Рамос оригинально потроллил Ловрена, который оскорбил сборную Испании нецензурными словами
Деян Ловрен и Серхио Рамос / фото из соцсетей

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос ответил на недавние высказывания Деяна Ловрена в адрес "Фурии Рохи" и ее капитана.

Напомним, после матча Лиги наций Хорватия – Испания защитник "клетчатых" Деян Ловрен позволил себе нецензурные слова в адрес команды Луиса Энрике. К слову, обе команды не вышли в плей-офф Лиги наций, а Хорватия вообще вылетела из элитного дивизиона.

"Скажи что-то сейчас, друг!": Ловрен жестко высказался в адрес Рамоса и сборной Испании

Серхио Рамос не удержался от своеобразного ответа хорвату. Испанец лайкнул пост в Инстаграм, в котором изображен Рамос с Кубком чемпионов и плачущий Ловрен.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Реал победил Ливерпуль на НСК Олимпийский в Киеве.

Лига наций5 тур

Хорватия - Испания: Четверг 15 ноября 2018

Хорватия
Матч окончен
3 : 2
Испания
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Реал Мадрид Реал Мадрид Хорватия Хорватия Испания Испания Лига наций Хорватия - Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Деян Ловрен Деян Ловрен Ливерпуль Ливерпуль
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