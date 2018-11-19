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Рамос оригінально потролив Ловрена, який образив збірну Іспанії нецензурними словами

09:43 945 Читать на русском
Рамос оригінально потролив Ловрена, який образив збірну Іспанії нецензурними словами
Деян Ловрен та Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос відповів на недавні висловлювання Деяна Ловрена на адресу "Фурії Рохи" та її капітана.

Нагадаємо, після матчу Ліги націй Хорватія – Іспанія захисник "картатих" Деян Ловрен дозволив собі нецензурні слова на адресу команди Луїса Енріке. До слова, обидві команди не вийшли у плей-офф Ліги націй, а Хорватія взагалі вилетіла з елітного дивізіону.

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Серхіо Рамос не втримався від своєрідної відповіді хорвату. Іспанець лайкнув пост в Інстаграм, у якому зображений Рамос з Кубком чемпіонів та плачучий Ловрен.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал здолав Ліверпуль на НСК Олімпійський у Києві.

Ліга націй5 тур

Хорватія - Іспанія: Четвер 15 листопада 2018

Хорватія
Матч завершено
3 : 2
Іспанія
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Реал Мадрид Реал Мадрид Хорватія Хорватія Іспанія Іспанія Ліга націй Хорватія - Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Деян Ловрен Деян Ловрен Ліверпуль Ліверпуль
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