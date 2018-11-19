Рамос оригінально потролив Ловрена, який образив збірну Іспанії нецензурними словами

Захисник Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос відповів на недавні висловлювання Деяна Ловрена на адресу "Фурії Рохи" та її капітана.

Нагадаємо, після матчу Ліги націй Хорватія – Іспанія захисник "картатих" Деян Ловрен дозволив собі нецензурні слова на адресу команди Луїса Енріке. До слова, обидві команди не вийшли у плей-офф Ліги націй, а Хорватія взагалі вилетіла з елітного дивізіону.

"Скажи щось зараз, друже!": Ловрен жорстко висловився на адресу Рамоса та збірної Іспанії

Серхіо Рамос не втримався від своєрідної відповіді хорвату. Іспанець лайкнув пост в Інстаграм, у якому зображений Рамос з Кубком чемпіонів та плачучий Ловрен.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал здолав Ліверпуль на НСК Олімпійський у Києві.