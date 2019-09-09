Рамос заявил, что его цель в сборной Испании – невероятный мировой рекорд

Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос поделился планами относительно своих дальнейших выступлений в футболке национальной сборной.

"Рекорды существуют, чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего, если не будет травм. Моя цель состоит в том, чтобы достичь 200 матчей. Раньше я мечтал приехать в сборную, потом были трофеи, а впереди у меня еще много лет в футболе", – цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

Рамос повторил рекорд Касильяса

Интересно, что рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную в Европе принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону – 176 поединков. На мировом уровне больше всего в футболке национальной сборной на поле появлялся египтянин Ахмед Хассан – 184 матча.

Напомним, Рамос сыграл свой 167-й матч за национальную команду, благодаря чему догнал по этому показателю рекордсмена Икера Касильяса. 33-летний защитник "сливочных" выступает за сборную Испании с 2005 года и в 167 матчах стал автором 21 забитого мяча. В составе национальной сборной футболист становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году стал победителем чемпионата мира.

Месси, Роналду, Неймар и Ко: ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную года