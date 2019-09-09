toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рамос заявил, что его цель в сборной Испании – невероятный мировой рекорд

12:38 133 Читати українською
Рамос заявил, что его цель в сборной Испании – невероятный мировой рекорд
Серхио Рамос / Confidencial Digital

Защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос поделился планами относительно своих дальнейших выступлений в футболке национальной сборной.

 

"Рекорды существуют, чтобы их бить. Надеюсь, что смогу достичь большего, если не будет травм. Моя цель состоит в том, чтобы достичь 200 матчей. Раньше я мечтал приехать в сборную, потом были трофеи, а впереди у меня еще много лет в футболе", – цитирует Рамоса Mundo Deportivo.

Рамос повторил рекорд Касильяса

Интересно, что рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную в Европе принадлежит итальянцу Джанлуиджи Буффону – 176 поединков. На мировом уровне больше всего в футболке национальной сборной на поле появлялся египтянин Ахмед Хассан – 184 матча.

Напомним, Рамос сыграл свой 167-й матч за национальную команду, благодаря чему догнал по этому показателю рекордсмена Икера Касильяса. 33-летний защитник "сливочных" выступает за сборную Испании с 2005 года и в 167 матчах стал автором 21 забитого мяча. В составе национальной сборной футболист становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году стал победителем чемпионата мира.

Месси, Роналду, Неймар и Ко: ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную года

blog_ava
Пйонтек: Гаттузо насмехался над нами, называя монголоидами
11:15
315
Теги
Евро-2020 Испания - Фарерские острова Икер Касильяс Икер Касильяс Серхио Рамос Серхио Рамос Испания Испания Фарерские острова Фарерские острова
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук