Рамос заявив, що його ціллю у збірній Іспанії є неймовірний світовий рекорд

Захисник мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамос поділився планами щодо своїх подальших виступів у футболці національної збірної.

"Рекорди існують, щоб їх бити. Сподіваюсь, що зможу досягти більшого, якщо не буде травм. Моя мета полягає у тому, щоб досягти 200 матчів. Раніше я мріяв приїхати у збірну, потім були трофеї, а попереду у мене ще багато років у футболі", – цитує Рамоса Mundo Deportivo.

Рамос повторив рекорд Касільяса

Цікаво, що рекорд за кількістю зіграних матчів за збірну у Європі належить італійцю Джанлуїджі Буффону – 176 поєдинків. У світі ж найбільше у футболці національної збірної на полі з’являвся єгиптянин Ахмед Хассан – 184 матчі.

Нагадаємо, Рамос зіграв свій 167-й матч за національну команду, завдяки чому наздогнав за цим показником рекордсмена Ікера Касільяса. 33-річний захисник "вершкових" виступає за збірну Іспанії з 2005 року і в 167 матчах став автором 21 забитого м'яча. У складі національної збірної футболіст ставав чемпіоном Європи у 2008 і 2012 роках, а у 2010 році став переможцем чемпіонату світу.

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