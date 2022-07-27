Балотелли может перебраться в швейцарский Сьон, сообщает издание Blick.

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Сейчас СуперМарио находится в расположении Адана Демирспора в Италии, но может пропустить сегодняшний поединок с Наполи. К слову, недавно новичком турецкого клуба стал Ярослав Ракицкий.

Следует отметить, что это уже будет 9-й клуб в профессиональной карьере Балотелли. Марио успел поиграть за Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Ниццу, Марсель, Брешию и Монцу. В прошлом сезоне форвард сыграл 33 матча за Адана Демирспор, в которых отличился 19 голами и 6 ассистами.

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