Балотеллі може перебратись до швейцарського Сьйона, повідомляє видання Blick.

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Наразі СуперМаріо перебуває у розташуванні Адана Демірспора в Італії, але може пропустити сьогоднішній поєдинок з Наполі. До слова, нещодавно новачком турецького клубу став Ярослав Ракицький.

Слід відзначити, що це вже буде 9-й клуб у професіональний кар'єрі Балотеллі. Маріо встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Ніццу, Марсель, Брешію та Монцу. У минулому сезоні форвард зіграв 33 матчі за Адана Демірспор, у яких відзначився 19 голами та 6 асистами.

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