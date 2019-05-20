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Ракицкий – первый футболист, выигравший чемпионаты Украины и России за один год

20 мая 20:02 132 Читати українською
Ракицкий – первый футболист, выигравший чемпионаты Украины и России за один год
Ярослав Ракицкий / Чемпионат

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий стал первым футболистом в истории, который за один год стал чемпионом России и Украины.

В осенней части сезона Ярослав Ракицкий сыграл 11 матчей и забил 1 гол в составе Шахтера, а после перехода в Зенит зимой этого года отметился тремя мячами в 10 встречах российской премьер-лиги.

Ракицкий стал чемпионом России

Таким образом, украинец стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты Украины и России за один год. Добавим, что Шахтер передаст Ракицкому золотую медаль чемпиона УПЛ.

Напомним, что в составе Шахтера Ярослав провел всю предварительную профессиональную карьеру, завоевав в общей сложности восемь титулов чемпиона Украины, шесть Кубков и шесть Суперкубков страны.

Как игроки сборной Украины и Шахтера, Срна и сестра поздравили Ракицкого с чемпионством России

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Шахтер Шахтер Россия Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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