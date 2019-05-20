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Ракицький – перший футболіст, який виграв чемпіонати України та Росії за один рік

20 травня 20:00 438 Читать на русском
Ракицький – перший футболіст, який виграв чемпіонати України та Росії за один рік
Ярослав Ракицький / Чемпионат

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький став першим футболістом в історії, який за один рік став чемпіоном Росії і України.

В осінній частині сезону Ярослав Ракицький зіграв 11 матчів і забив 1 гол у складі Шахтаря, а після переходу до Зеніта взимку цього року відзначився трьома м'ячами в 10 зустрічах російської прем'єр-ліги.

Ракицький став чемпіоном Росії

Таким чином, українець став першим футболістом, який виграв чемпіонати України та Росії за один рік. Додамо, що Шахтар передасть Ракицькому золоту медаль чемпіона УПЛ.

Нагадаємо, що у складі Шахтаря Ярослав провів усю попередню професійну кар'єру, завоювавши в цілому вісім титулів чемпіона України, шість Кубків і шість суперкубків країни.

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Теги
Росія Шахтар Шахтар Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
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