toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ

Райс сможет выступать за сборную Англии – ФИФА разрешила хавбеку Вест Хэма сменить футбольное гражданство

16:39 43 Читати українською
Райс сможет выступать за сборную Англии – ФИФА разрешила хавбеку Вест Хэма сменить футбольное гражданство
Деклан Райс / Фото FAIreland

Полузащитник лондонского Вест Хэма Деклан Райс сможет одеть футболку "трех львов".

ФИФА удовлетворила заявку хавбека Вест Хэма Деклана Райса по изменению футбольного гражданства, сообщает Independent.

"Краще б ти назвав мене к*рвою, а не бандерівцем": як колишній українець Романчук оскандалився на всю Польщу

Талант "молотобойцев" родился в Англии, но имеет ирландские корни. В течение последних 4-х лет Райс выступал за национальные команды Ирландии разных возрастных категорий и даже успел провести 3 матча за главную сборную в товарищеских встречах.

Принимая во внимание неофициальный статус этих встреч, ФИФА разрешила Деклану выступать за сборную Англии.

В текущем сезоне АПЛ Райс провел 26 матчей, в которых отметился двумя голами.

Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Англия Англия Ирландия Ирландия Деклан Райс Деклан Райс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
    Україна — 4 март51 Вернидуб – лучший тренер 20 тура УПЛ
4
час
:
46
мин
Реал Мадрид
22:00
Аякс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук