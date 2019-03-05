Райс сможет выступать за сборную Англии – ФИФА разрешила хавбеку Вест Хэма сменить футбольное гражданство

Полузащитник лондонского Вест Хэма Деклан Райс сможет одеть футболку "трех львов".

ФИФА удовлетворила заявку хавбека Вест Хэма Деклана Райса по изменению футбольного гражданства, сообщает Independent.

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Талант "молотобойцев" родился в Англии, но имеет ирландские корни. В течение последних 4-х лет Райс выступал за национальные команды Ирландии разных возрастных категорий и даже успел провести 3 матча за главную сборную в товарищеских встречах.

Принимая во внимание неофициальный статус этих встреч, ФИФА разрешила Деклану выступать за сборную Англии.

В текущем сезоне АПЛ Райс провел 26 матчей, в которых отметился двумя голами.