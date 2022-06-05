Луис Кампос, хотя и не был официально представлен в статусе спортивного директора ПСЖ, но уже активно начал работу.

Слухи о возможности назначения Марсело Гальярдо или, тем более, Жозе Моуринью главным тренером парижан оказались несколько преждевременными. Кампос выбрал своего фаворита, которого хорошо знает и который успешно зарекомендовал себя в Лиге 1.

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Это наставник Ниццы Кристоф Гальтье – под его руководством команда дошла до финала Кубка Франции, выбив как раз ПСЖ, и заняла 5 место в чемпионате.

Именно при его работе с Кампосом Лилль стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21. Французский специалист стал приоритетным кандидатом на замену Почеттино, вопрос об отставке которого уже закрыт. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

ПСЖ настроен несколько изменить клубную стратегию. Руководство стремится к тому, чтобы в команде играло как можно больше французских футболистов. С этой точки зрения 55-летний Галтье – идеальный кандидат, ведь назначение местного тренера только подтвердит ставку клуба на французов. ПСЖ осталось только договориться с Ниццей (соглашение тренера рассчитано еще на 2 года).

Перед Галтье будет стоять задача, которую не выполнил ни один наставник парижан – выиграть Лигу чемпионов в ближайшие 2 года. Ранее потенциальный тренер ПСЖ работал в Лилле, Сент-Этьене, в тренерском штабе Лиона, Сошо, Портсмута, Аль-Айна, Бастии и Марселя.

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