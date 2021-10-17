Тренерский штаб парижан во главе с Маурисио Почеттино получил неприятные новости перед третьим туром самого престижного еврокубка.

Полузащитник Леандро Паредес точно не поможет столичному гранду в поединке с РБ Лейпциг, утверждает RMC Sport.

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27-летний футболист вернулся в Париж из расположения сборной Аргентины с повреждением, от которого не успеет восстановиться. Под вопросом пока остается и участие голкипера Кейлора Наваса, который почувствовал дискомфорт в приводящей мышцы во время поединка отбора к ЧМ-2022 против США.

В текущем сезоне Леандро Паредес провел 3 поединка в футболке ПСЖ. Противостояние с РБ Лейпциг состоится 19 октября.

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