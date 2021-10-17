Тренерський штаб парижан на чолі з Маурісіо Почеттіно отримав неприємні новини перед третім туром найпрестижнішого євротурніру.

Півзахисник Леандро Паредес точно не допоможе столичному гранду у поєдинку з РБ Лейпциг, стверджує RMC Sport.

Ікарді не з'явився на тренування ПСЖ після розриву з Вандою Нарою

27-річний футболіст повернувся у Париж із розташування збірної Аргентини з пошкодженням, від якого не встигне відновитись. Під питанням поки залишається і участь голкіпера Кейлора Наваса, який відчув дискомфорт у привідному м'язі під час поєдинку відбору до ЧС-2022 проти США.

У поточному сезоні Леандро Паредес провів 3 поєдинки у футболці ПСЖ. Протистояння з РБ Лейпциг відбудеться 19 жовтня.

ПСЖ на очах Мессі здійснив натужний камбек – Мбаппе оформив гол+пас у матчі проти сенсації сезону