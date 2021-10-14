Навас был заменен в перерыве матча против США из-за повреждения. Его заменил Леонардо Морейра, который стал антигероем встречи, отметившись автоголом.

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Кейлор почувствовал дискомфорт в приводящей мышцы правого бедра и решил перестраховаться, сообщает Marca. Теперь голкиперу предстоит пройти медосмотр, чтобы узнать сроки восстановления.

К слову, Навас сыграл в 8 поединках за ПСЖ в текущем сезоне, в которых пропустил 8 голов и лишь в 2 матчах удержал ворота на замке.

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