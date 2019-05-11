ПСЖ оспорит дисквалификацию Неймар

ПСЖ не согласен с дисквалификацией Неймара и подаст апелляцию.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции рассмотрел эпизод с участием бразильского форварда и решил дисквалифицировать его на 3 поединка.

Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар болельщика

Кроме того, 27-летний игрок получил дополнительную дисквалификацию на два матча условно. Неймар будет вынужден пропустить три оставшихся матчи ПСЖ в текущем розыгрыше французской Лиги 1.

Правда, руководство парижан намерено обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета и подаст апелляцию, сообщает пресс-служба ПСЖ.

В текущем сезоне Неймар провел 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 22 голами и 12 ассистами.

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