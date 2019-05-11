ПСЖ оскаржить дискваліфікацію Неймара

ПСЖ не згоден з дискваліфікацією Неймара і подасть апеляцію.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу Франції розглянув епізод за участю бразильського форварда і вирішив дискваліфікувати його на 3 поєдинки.

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Крім того, 27-річний гравець отримав додаткову дискваліфікацію на два матчі умовно. Неймар буде змушений пропустити три матчі, що залишилися ПСЖ в поточному розіграші французької Ліги 1.

Щоправда, керівництво парижан має намір оскаржити рішення контрольного-дисциплінарного комітету і подасть апеляцію, повідомляє прес-служба ПСЖ.

В поточному сезоні Неймар провів 27 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, відзначившись 22 голами і 12 асистами.

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