Главный тренер ПСЖ Луис Энрике определился с перечнем футболистов, которые могут принять участие в матчах группового этапа ЛЧ 2023/24.

На групповой стадии Лиги чемпионов ПСЖ будет играть в квартете F, где его соперниками станут Милан, Боруссия Дортмунд и Ньюкасл. В заявочный лист Луиса Энрике по списку "А" вошли 24 футболиста, сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Какие ожидалось, наставник не заявил Марко Верратти, которому больше нет места в команде Итальянец может продолжить карьеру в катарском Аль-Араби. Также нет в заявке нападающего Уго Экитике. А вот Килиан Мбаппе, получивший "амнистию" от руководства, сможет сыграть в Лиге чемпионов.

Заявка ПСЖ на групповой турнир ЛЧ 2023/24:

Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Преснель Кимпембе, Мануэль Угарте, Маркиньос, Килиан Мбаппе, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Марко Асенсио, Данилу Перейра, Витинья, Ли Кан Ин, Лукас Эрнандес, Рандаль Коло Муани, Нуну Мендеш, Норди Мукиеле, Карлос Солер, Брэдли Барколя, Александр Летелье, Воррен Заир-Эмери, Милан Шкриняр, Арнау Тенас, Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, самым высоким достижением ПСЖ в Лиге чемпионов является выход в финал сезона 2019/20.

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