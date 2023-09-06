Главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на итальянца в текущем сезоне. Во время трансферного окна спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш активно искал для Верратти новую команду. Единственное предложение французы получили от катарского Аль-Араби, впрочем, Марко до сих пор не принял решение.

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Как информирует RMC Sport, Луис Энрике настроен категорично. Чтобы ускорить уход Верратти, наставник ПСЖ собирается исключить его из заявки на Лигу чемпионов. Парижане надеются, что такой ход заставит его согласиться на предложение от Аль-Араби.

Напомним, полузащитник – один из ветеранов команды. Итальянец сейчас является единственным игроком в составе, в активе которого 276 матчей в футболке ПСЖ в Лиге 1. В целом Марко Верратти сыграл за парижан в 416 матчах. Действующее соглашение итальянца с французским клубом рассчитано до 2026 года.

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