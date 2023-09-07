Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке визначився з переліком футболістів, які можуть взяти участь у матчах групового етапу ЛЧ 2023/24.

На груповій стадії Ліги чемпіонів ПСЖ гратиме у квартеті F, де його суперниками стануть Мілан, Борусія Дортмунд і Ньюкасл. У заявковий лист Луїса Енріке за списком "А" увійшли 24 футболісти, інформує офіційний сайт паризького клубу.

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Як і очікувалося, наставник не заявив Марко Верратті, якому більше немає місця в команді. Італієць може продовжити кар'єру в катарському Аль-Арабі. Також немає в заявці нападника Уго Екітіке. А от Кіліан Мбаппе, який отримав "амністію" від керівництва, зможе зіграти у Лізі чемпіонів.

Заявка ПСЖ на груповий турнір ЛЧ 2023/24:

Кейлор Навас, Ашраф Хакімі, Преснель Кімпембе, Мануель Угарте, Маркіньйос, Кіліан Мбаппе, Фабіан Руїс, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Марко Асенсіо, Данілу Перейра, Вітінья, Лі Кан Ін, Лукас Ернандес, Рандаль Коло Муані, Нуну Мендеш, Норді Мукієле, Карлос Солер, Бредлі Барколя, Александр Летельє, Воррен Заїр-Емері, Мілан Шкріняр, Арнау Тенас, Джанлуїджі Доннарумма.

Нагадаємо, найвищим досягненням ПСЖ у Лізі чемпіонів є вихід у фінал сезону 2019/20.

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