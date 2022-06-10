Луис Кампос, неплохо проявивший себя на руководящих должностях Лилля и Монако, присоединился к ПСЖ в роли функционера.

57-летний специалист получил должность советника по футболу в парижском коллективе, передает пресс- служба ПСЖ . Португалец будет отвечать за организацию, трансферы и работу главной команды.

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"Очень счастлив присоединиться к ПСЖ, который считаю самым амбициозным и интересным клубом в мире. У нас схожие взгляды, в которые я твердо верю. С нетерпением жду возможности начать работу, чтобы развивать выдающийся потенциал этого клуба", – прокомментировал свой приход Луис.

Ранее сообщалось, что Леонардо должен покинуть пост спортивного директора парижан, а Кампос возьмет на себя его функции.