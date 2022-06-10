Бывший наставник Реала Зинедин Зидан после годовой паузы может вернуться к тренерской работе.

ПСЖ удалось договориться с 49-летним французом о трудоустройстве. Он должен заменить на тренерском мостике Маурисио Почеттино, утверждает журналист Даниэль Риоло.

ПСЖ готов сделать Зидана самым высокооплачиваемым тренером мира

Претендентами на кресло аргентинского специалиста раньше называли Марсело Гальярдо, Жозе Моуринью, Тьягу Мотту, Кристофа Гальтье и других. Но все это время фаворитом руководства парижан был Зидан. Сам Зинедин стремился возглавить сборную Франции после ЧМ-2022.

Напомним, француз имеет тренерский опыт только во главе мадридского Реала (2016-2018, а также 2019-2021). С "бланкос" Зидан выиграл 11 трофеев, в том числе трижды подряд Лигу чемпионов.

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