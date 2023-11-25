ПСЖ и Монако сыграли 24 ноября в 13 туре Лиги 1. Счет и обзор матча чемпионата Франции читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 13 тур

ПСЖ – Монако – 5:2

Голы: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен), Дембеле, 70, Витинья, 72, Коло Муани, 90+6 – Минамино, 22, Балогун, 76

Перерыв на матчи сборных принес Луису Энрике неприятные новости. Заир-Эмери травмировался в дебютной игре за сборную Франции и пропустит длительный срок. Без 17-летнего хавбека лидер чемпионата Франции принимал Монако – одного из главных конкурентов, который в случае победы догонял ПСЖ по количеству очков.

Начало игры было живым. На 8-й минуте классный шанс возник у Мбаппе, который расшатал соперника и мощно пробил левой – сейв кипера. Монегаски ответили ударом Магасса после подачи углового. Доннарумма в прыжке потащил мяч из-под перекладины. Вандерсон таки забил, со второй попытки пробив Доннарумму, но гол отменили из-за офсайда у Балогуна.

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А вот гол ПСЖ был чистым. Дембеле пробил, Филипп Кен отбил перед собой, а Гонсалу Рамуш, которого несколько дней назад парижане официально выкупили у Бенфики, успел первым на добивание. 1:0 на 18-й минуте. Но Монако быстро отыгрался. Изрядно "наварил" Джанлуиджи Доннарумма, выбивший мяч прямо на Минамино. Японец прошил итальянского вратаря и сравнял счет.

На 38-й минуте Усман Дембеле заработал пенальти. Магасса, пытаясь выбить мяч, ударил в ногу вингера сборной Франции. Мбаппе пробил безупречно – 2:1 в пользу ПСЖ после первого тайма. Монако еще имел один шанс, чтобы снова сравнять счет, но здесь уже Доннарумма сыграл роскошно, в прыжке отразив удар хавбека гостей.

Во втором тайме ПСЖ укрепил свое преимущество. На 70-й минуте хозяева быстро разыграли штрафной, Дембеле на приеме эффектно обыграл соперника и с острого угла пробил под перекладину. 3:1 – первый гол Усмана Дембеле за ПСЖ. И тут же подопечные Луиса Энрике сняли все вопросы. Витинья обводящим ударом в дальний угол довел счет до разгромного.

Монегаски сократили отставание усилиями Балогуна, реализовавшего выход один на один, но пропустил еще раз от Коло Муани. ПСЖ набрал 30 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Ницца имеет матч в запасе и отстает на 4 балла. Монако пока остался третьим – у подопечных Хюттера 24 пункта.

Уже во вторник, 28 ноября, ПСЖ сыграет против Ньюкасла в 5 туре Лиги чемпионов. Команда Луиса Энрике идет на втором месте группы F (6 очков), продолжая борьбу за выход в плей-офф.

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