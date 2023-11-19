Победа сборной Франции над Гибралтаром (14:0) в отборе на Евро-2024 принесла ПСЖ неприятные новости.

Центральный полузащитник ПСЖ Уоррен Заир-Эмери в ближайшее время не сможет помочь своей команде. 17-летний хавбек травмировался в дебютном матче за сборную Франции и не смог продолжить игру.

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Заиру-Эмери диагностировали растяжение голени. Все могло быть еще хуже, но перелома удалось избежать. Игрок, ставший самым молодым автором гола сборной Франции за последние 109 лет, уже покинул расположение "Ле Блё", сообщает официальный Twitter команды.

По информации L'Equipe, Заир-Эмери уже не поможет ПСЖ в 2023 году Это означает, что он пропустит два заключительных матча Лиги чемпионов против Ньюкасла и Боруссии Дортмунд, в которых определится, смогут ли парижане выйти в плей-офф.

В сезоне 2023/24 Заир-Эмери сыграл за ПСЖ 15 матчей, Забил 2 гола и отдал 5 ассистов, три из которых – в Лиге чемпионов.

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