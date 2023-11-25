ПСЖ і Монако зіграли 24 листопада в 13 турі Ліги 1. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Франції читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 13 тур

ПСЖ – Монако – 5:2

Голи: Рамуш, 18, Мбаппе, 39 (пен), Дембеле, 70, Вітінья, 72, Коло Муані, 90+6 – Мінаміно, 22, Балогун, 76

Перерва на матчі збірних принесла Луїсу Енріке неприємні новини. Заїр-Емері травмувався у дебютній грі за збірну Франції та пропустить тривалий термін. Без 17-річного хавбека лідер чемпіонату Франції приймав Монако – одного з головних конкурентів, який у випадку перемоги наздоганяв ПСЖ за кількістю очок.

Початок гри був жвавим. На 8-й хвилині класний шанс мав Мбаппе, який розхитав суперника і потужно пробив лівою – сейв кіпера. Монегаски відповіли ударом Магасса після подачі кутового. Доннарумма у стрибку потягнув м'яч з-під поперечини. Вандерсон таки забив, з другої спроби пробивши Доннарумму, але гол скасували через офсайд у Балогуна.

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Натомість гол ПСЖ був чистим. Дембеле пробив, Філіпп Кьон відбив перед собою, а Гонсалу Рамуш, якого кілька днів тому парижани офіційно викупили в Бенфіки, встиг першим на добивання. 1:0 на 18-й хвилині. Але Монако швидко відігрався. Неабияк "наварив" Джанлуїджі Доннарумма, який вибив м'яч прямісінько на Мінаміно. Японець прошив італійського воротаря і зрівняв рахунок.

На 38-й хвилині Усман Дембеле заробив пенальті. Магасса, намагаючись вибити м'яч, вдарив у ногу вінгера збірної Франції. Мбаппе пробив бездоганно – 2:1 на користь ПСЖ після першого тайму. Монако ще мав один шанс, щоб знову зрівняти рахунок, але тут вже Доннарумма зіграв розкішно, у стрибку відбивши удар хавбека гостей.

У другому таймі ПСЖ зміцнив свою перевагу. На 70-й хвилині господарі швидко розіграли штрафний, Дембеле на прийомі ефектно обіграв суперника і з гострого кута пробив під поперечину. 3:1 – перший гол Дембеле за ПСЖ. І тут же підопічні Луїса Енріке зняли всі питання. Вітінья обвідним ударом у дальній кут довів рахунок до розгромного.

Монегаски скоротили відставання зусиллями Балогуна, який реалізував вихід сам на сам, але пропустив ще раз від Коло Муані. 5:2 – ПСЖ набрав 30 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1. Ніцца має матч у запасі та відстає на 4 бали. Монако поки залишився третім – у підопічних Хюттера 24 пункти.

Вже у вівторок, 28 листопада, ПСЖ зіграє проти Ньюкасла в 5-му турі Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке йде на другому місці групи F (6 очок), продовжуючи боротьбу за вихід у плей-офф.

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