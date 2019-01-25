ПСЖ мог отказаться от подписания де Йонга за его агента – он пришел пьяным на встречу с парижанами

Полузащитник Аякса Фрэнки Де Йонг, который недавно подписал контракт с Барселоной, мог оказаться в чемпионате Франции.

Изначально хорошие шансы на приобретение 21-летнего футболиста были у ПСЖ, но в итоге лидер Лиги 1 забраковал переход полузащитника, сообщает портал VF Agency.

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По информации источника, агент футболиста пришел на переговоры с парижским клубом о трансфере в состоянии алкогольного опьянения. Он употреблял нецензурную лексику и пытался подискутировать о значении голландского футбола. В частности, агент заявил, что бывший форвард Аякса Марк Овермарс был в свое время "очень крутым" игроком.

Представителям клуба не понравилось такое поведение агента. Отмечается, что именно это могло стать причиной прекращения переговоров.

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В текущем сезоне футболист провел 28 матчей за Аякс, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.