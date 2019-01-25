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ПСЖ міг відмовитися від підписання де Йонга через його агента – він прийшов п'яним на зустріч з парижанами

14:10 652 Читать на русском
ПСЖ міг відмовитися від підписання де Йонга через його агента – він прийшов п'яним на зустріч з парижанами
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Півзахисник Аякса Френкі Де Йонг, який нещодавно підписав контракт з Барселоною, міг опинитися в чемпіонаті Франції.

З самого початку хороші шанси на придбання 21-річного футболіста були у ПСЖ, але в підсумку лідер Ліги 1 забракував перехід півзахисника, повідомляє портал VF Agency.

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За інформацією джерела, агент футболіста прийшов на переговори з паризьким клубом щодо трансферу в стані алкогольного сп'яніння. Він вживав нецензурну лексику і намагався подискутувати щодо значення голландського футболу. Зокрема, агент заявив, що колишній форвард Аякса Марк Овермарс був свого часу "дуже крутим" гравцем.

Представникам клубу не сподобалася така поведінка агента. Зазначається, що саме це могло стати причиною припинення переговорів.

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У поточному сезоні футболіст провів 28 матчів за Аякс, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

Теги
Барселона Барселона Трансфери Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони
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