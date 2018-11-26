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Лион – Манчестер Сити: Зинченко полетел на матч Лиги чемпионов

18:05 21 Читати українською
Лион – Манчестер Сити: Зинченко полетел на матч Лиги чемпионов
Александр Зинченко / соцсети

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список игроков, которые отправились в Лион на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Сити опубликовал список из 19 игроков, которые отправились на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Среди футболистов есть и фамилия нашего соотечественника Александра Зинченко.

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Напомним, Лион будет принимать Манчестер Сити 27 ноября, начало матча в 22:00. Сейчас подопечные Гвардиолы возглавляют турнирную таблицу своей группы, имея в активе 9 очков, Лион – второй с 6 зачетными пунктами.

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Заметим, что Александр Зинченко в этом сезоне однажды сыграл в матче Лиги чемпионов. В прошлом туре в матче против Шахтера украинский легионер отыграл все 90 минут в составе "горожан".

Лига чемпионов5 турСтад де Жерлан (Лион)

Лион - Манчестер Сити: Вторник 27 ноября 2018

Лион
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Манчестер Сити
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