Лион – Манчестер Сити: Зинченко полетел на матч Лиги чемпионов

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список игроков, которые отправились в Лион на матч Лиги чемпионов.

Манчестер Сити опубликовал список из 19 игроков, которые отправились на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиона. Среди футболистов есть и фамилия нашего соотечественника Александра Зинченко.

Напомним, Лион будет принимать Манчестер Сити 27 ноября, начало матча в 22:00. Сейчас подопечные Гвардиолы возглавляют турнирную таблицу своей группы, имея в активе 9 очков, Лион – второй с 6 зачетными пунктами.

Заметим, что Александр Зинченко в этом сезоне однажды сыграл в матче Лиги чемпионов. В прошлом туре в матче против Шахтера украинский легионер отыграл все 90 минут в составе "горожан".

